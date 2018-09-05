جميلة المهيري تطلق «ميثاق الوطن» لطلبة المدرسة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، مع 60 طالباً وطالبة مبادرة ميثاق الوطن لطلبة المدرسة الإماراتية، وذلك خلال زيارتها لمدرسة السلمة للتعليم الثانوي في أم القيوين، بحضور مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام وفوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة.

وثيقة

وبموجب المبادرة يقوم كل طالب في المدرسة الإماراتية بكتابة وثيقة خاصة به، يسرد فيها ما يطمح لتحقيقه عندما يكبر ويبين فيها التزامه بالتحلي بالأخلاق والصفات التي رسمها القادة لجيل المستقبل والتي تم إطلاقها ضمن محاور التعليم في مئوية الإمارات 2071، ويُطلق على هذه الوثيقة «ميثاق الوطن».

استشراف المستقبل

وتهدف مبادرة ميثاق الوطن إلى المساهمة في تعميق فهم جيل المستقبل من الطلبة برؤية مئوية الإمارات2071 واستيعاب مضامينها وأبعادها ورفع وعي الطالب الإماراتي بأهمية دوره في استشراف المستقبل والبدء بإعداده وتأهيله للمساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية.

فضلاً عن تعزيز سمات الطالب الإماراتي المعرفية ومهاراته الشخصية وذلك لإعداده لاقتصاد المعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة لديه وتهدف كذلك إلى صقل مواهب واهتمامات جميع الطلبة على اختلافها وتنوعها بما يخدم مصلحة الوطن وتوجهاته الكبرى حاضراً ومستقبلاً، وأخيراً خلق مساحة رقمية واسعة لتوثيق تطلعات الطالب الإماراتي ومشاركتها ومتابعتها على نطاق وطني شامل.

وأكدت المهيري خلال كلمتها أن القيادة الرشيدة وهي تمضي في صياغة مستقبل الدولة أفردت حيزاً كبيراً لدعم طموحات الطلبة وأحلامهم وتشجعيهم كذلك من خلال العمل الجاد لتحقيق تطلعاتهم وتنمية مهاراتهم وتوحيد رؤاهم مع خطط وسياسات الدولة للمرحلة المقبلة وذلك عبر رفدهم بأرقى المعارف وأجود المهارات.

جهود

وتوجهت معاليها للطلبة قائلة، «أنتم أملنا وأمل الدولة وجهودكم محل تقدير ومتابعة من القيادة الرشيدة التي آمنت وعلى الدوام بقدراتكم وكفاءاتكم ونحن في وزارة التربية والتعليم نعمل بشكل متواصل لتمكينكم مستقبلاً من قيادة دفة التنمية والتطوير في دولتنا».

وحددت المبادرة خطوات يعمل عليها الطلبة للوصول إلى النتائج المأمولة للمبادرة وهي أن يوثق الطالب انتمائه لرؤية الوطن البعيدة المدى من خلال الميثاق وكذلك يتعلم مبادئ استشراف المستقبل ويتعرف أيضاً على نقاط قوته وينميها وأن يقوم بمشاركة حلمه مع جمهور واسع عبر منصة الوزارة الرقمية، وأن يعمل على امتلاك قراره ويعزز ثقته في اختياراته وينمي مهارات التفكير والابتكار لديه ويبرز إنجازاته ويحتفي بها ثم يمضي الطالب بعد ذلك في تصويب اتجاهاته وتحديد خياراته.