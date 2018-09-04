إطلاق مركز دعم أولياء الأمور الإماراتيين في مدارس دبي الخاصة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مركز دعم أولياء الأمور الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي تحت شعار «#معاً_لأجلهم»، ويعتبر منصة مجتمعية توفر فرصاً منتظمة لذوي الطلبة لإثراء المعارف والمهارات اللازمة لأبنائهم واختيار أفضل المدارس الخاصة في دبي، ويهدف لتمكين أولياء الأمور من غرس قيم العطاء والإيجابية والمثابرة والشغف للتعلم في نفوس أبنائهم، وحثهم على حشد طاقات أبنائهم وتنمية مواهبهم، وبعضوية متنوعه من موظفي الهيئة، وخبراء أكاديميين ومديري مدارس خاصة بدبي وأولياء أمور طلبة إماراتيين.

وتفصيلاً أوضح الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة: «أن المبادرة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بضمان حصول جميع الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي على جودة تعليم ضمن فئة جيد فما فوق بحلول العام 2021».

وأشار الكرم إلى أن المركز يستهدف تحفيز بلوغ الأهداف المستقبلية لحكومة دبي وتسريع معدلات إنجاز المبادرات الوطنية الرامية إلى ضمان جودة التعليم للطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي، حيث يمثل منصة مجتمعية تركز على إتاحة فرص منتظمة لذوي الطلبة لإثراء المعارف والمهارات اللازمة.

ومن جانبها، قالت فاطمة غانم المري المدير التنفيذي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن المركز يهدف إلى التعاون مع مديري المدارس للتعرف على احتياجاتهم، ومعرفة كيفية إثراء العلاقة بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور وتشجيعهم ليكونوا فاعلين في مجتمع مدرسي منسجم يعمل على تحقيق مصلحة الطلبة في إطار شراكات فاعلة داخل المدرسة وخارجها».

وأشارت المري إلى أن المركز سيعزز من بناء علاقات وطيدة بين مديري المدارس وأولياء الأمور من خلال مبادرات فاعلة، تسهم في رفع مستوى وعي أولياء الأمور بشأن ماهية جودة التعليم عبر جلسات توعوية ولقاءات دورية مشتركة ومبادرات منهجية تسهم في اختيار أفضل المدارس لأبنائهم.

تمكين

يستهدف مركز دعم أولياء أمور الطلبة الإماراتيين، تمكين أولياء الأمور من دعم أبنائهم في المدارس الخاصة في دبي، بما يضمن حصول الجميع على معاملة عادلة وفرص تعليمية متكافئة، فضلاً عن الحرص على التواصل البناء مع أولياء الأمور بمختلف الوسائل، والمشاركة في الاستبيانات والأنشطة المدرسية.