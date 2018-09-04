3 مجالس تعليمية تتولى إدارة 367 مدرسة في دبي والمناطق الشمالية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المجالس التعليمية الـ3 التي سيتم العمل بها بالميدان التربوي بدءاً من العام الدراسي الجاري، موزعة على دبي والمناطق الشمالية، وذلك بعد تقليصها من 5 مجالس لـ3 فقط.

وبحسب إحصائيات تشكيل المجالس التعليمية، بلغ إجمالي عدد المدارس التي تعمل تحت مظلة تلك المجالس في دبي والمناطق الشمالية، 367 مدرسة، بواقع 71 مدرسة في دبي، و69 في الشارقة، و34 في عجمان، و17 في أم القيوين، و79 مدرسة في رأس الخيمة، و43 في الشارقة الشرقية، و54 في الفجيرة، حيث بلغ عدد المدارس في المجلس الأول 123 مدرسة وبواقع 122 في القطاع الأول ومدرسة واحدة في القطاع الثاني، فيما بلغ إجمالي المدارس في المجلس الثاني 111 مدرسة، وأما المجلس الثالث فيضم 118 مدرسة، بواقع 110 للقطاع الأول، و8 للقطاع الثاني.