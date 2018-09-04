خبراء لتقييم المدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن وفداً من الخبراء المتخصصين في تقييم المدارس الخاصة من أفضل الجامعات العالمية سيصل إلى الشارقة الأسبوع القادم، مطمئناً أولياء الأمور بأن تقييم المدارس وتطويرها يعودان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن التعليم الخاص مقبل على نقلة نوعية.

وأضاف: «نطمئن أولياء الأمور الكرام بأن تقييم المدارس والارتقاء بها باتا يعودان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شخصياً، ونحن جميعاً جنود سموه، ننفذ توجيهات وأوامر سموه سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا في تحقيق ما يتمناه سموه، وأبشر أولياء الأمور والمهتمين بشأن التعليم بأن الأمر دخل في حيز التنفيذ، وسيصل الأسبوع القادم بإذن الله وفد من الخبراء المختصين بتقييم المدارس من أنجح الجامعات».

وقال الدكتور الكعبي إنه تفقد عدداً من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها بمرافقة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وفريق من شرطة الشارقة، وفريق من الحرس الأميري، مؤكداً انطلاق عملية التدريس فعلياً منذ اليوم الدراسي الأول، مشيراً إلى أنه حضر جانباً من الحصص الصفية في المدارس التي زارها، مؤكداً التزام الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة بالدوام الرسمي والانضباط ومنذ اليوم الأول.