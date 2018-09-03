798 طالباً في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات العام الدراسي الجديد 2018/‏2019، في أكاديمية شرطة دبي بانتظام الطاقم الإداري وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة المرشحين والمرشحات وطلبة الدراسات العليا، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة، ويبلغ عدد الطلبة الإجمالي 798 طالباً وطالبة، منهم 295 مرشحاً، و66 مرشحة، و164 في برامج الماجستير في القانون وعلوم الشرطة، و82 في برنامج الدكتوراه في القانون، و306 في برنامج الدراسات المسائية المنتظمة.

وهنأ اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أسرة الأكاديمية والطلبة المنتسبين بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيا لهم عاما دراسيا موفقاً، مؤكدا حرص الأكاديمية على تهيئة البيئة الدراسية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار.

وحث ابن فهد أبناءه الطلبة، على ضرورة الجد والمثابرة والانتظام في حضور المحاضرات والاستفادة من النخبة المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والتفاعل معهم، مشدداً على أهمية الاستعداد للدراسة منذ بدء العام الدراسي والجد والاجتهاد والمثابرة لضمان التفوق والنجاح لتحمل المسؤولية، والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات.من جانبه أكد العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، أن الأكاديمية حرصت، على استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلبة المقيدين والطلبة الجدد والمبتعثين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، إلى جانب طلبة الإمارات، وجاهزية البنية التحتية وكافة المرافق والقاعات الدراسية لبدء العام الدراسي دون أي معوقات.