«بوفيه مفتوح» في مدرسة دبي الثانوية النموذجية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

استقبلت مدرسة دبي الثانوية النموذجية طلابها بمداخل مزينة و«بوفيه مفتوح» صباح انطلاقة العام الدراسي الجديد، وهيّأت لهم أجواءً مرحة للاستقبال، مما بث الطمأنينة في نفوسهم، وأثبت لهم بأن مدرستهم هي منزلهم الثاني.

واعتبر الطلبة، أن هذه بادرة تساهم في تعزيز العلاقة فيما بينهم وتزيد من حب الطلبة للمدرسة، وتجعل لديهم شغفاً للعودة للأدراج التعليمية مرة أخرى بعد إجازة الصيف، شاكرين مديرة مدرستهم أمينة النيادي على كافة المبادرات الفاعلة التي تجسدها على أرض الواقع لتعزيز علاقتهم بالمدرسة.

من جهتها، قالت النيادي: «إن الطاقم الإداري والتدريسي حرص على استقبال الطلبة وأولياء أمورهم في قاعة الاستقبال»، موضحة أن التنمية المستمرة للعلاقة بين المعلم وأولياء الأمور تتم من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة الترحيبية والدعوة المستمرة للآباء للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مثل المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية المختلفة، حيث يمكن الاستفادة من خلالها من خبراتهم المتعددة، ووظائفهم التي يمارسونها، مما يساهم في معالجة المشاكل الطلابية سواء السلوكية أو العلمية.