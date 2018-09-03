جامعة حمدان بن محمد الذكية تؤكد التزامها باستثمار إبداعات الشباب

المصدر: دبي - البيان

اجتمع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة ضمن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور منصور العور في بداية الاجتماع، التزام الجامعة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، بخصوص ضرورة الاستثمار في الطاقات الإبداعية الوطنية لتخريج قيادات شابة مؤهلة لبناء المستقبل.

وأشار الدكتور منصور العور إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة على صعيد قيادة مسيرة الريادة والابتكار في التعليم الذكي. كما رحّب الدكتور منصور العور بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد الذين انضموا للجامعة حديثاً، وحثهم على الاقتداء بزملائهم في جعل التعليم الذكي أسلوب حياة.