«إدارة الأعمال» في جامعة أبوظبي تحقق إنجازات تطبيقية عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حقّقت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي إنجازات تعليمية وتطبيقية عالمية تكرس من خلالها مفهوم التعليم الأكاديمي العالي ضمن الجهود المتواصلة لجمعية «بيتا جاما سيجما» بجامعة أبوظبي للارتقاء بالعملية التعليمية.

وتأتي تلك الإنجازات عبر تشجيع الطلبة على تطوير مهاراتهم الابتكارية من خلال تزويدهم ببرامج إدارة الأعمال المعتمدة من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة AACSB إضافة إلى تنظيم مجموعة من المبادرات الأخرى مثل استضافة نخبة من المتحدثين البارزين وتقديم سلسلة من المحاضرات الترحيبية وبرامج الإرشاد الأكاديمي وبرامج التدريب الطلابية.

ثمرة

وفي إطار حرصها على توفير مناخ تعليمي مميز للطلبة، حصدت جامعة أبوظبي العديد من الأوسمة منذ تأسيسها في عام 2003 منها على سبيل المثال لا الحصر: تتويج الجامعة في أعلى مرتبة على التوالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وترشيح رائدة الأعمال الاجتماعية، شيرين النويس، المؤسس والمدير التنفيذي لمركز «تعليم» للتدريب وتطوير المهارات من قبل جمعية «بيتا جاما سيجما» بفرعها في جامعة أبوظبي لجائزة «بيتا جاما سيجما» BGS لإدارة الأعمال لعام 2017 والمرشحة أيضاً من قبل «بيتا جاما سيجما» بفرعها في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشتملت قائمة الإنجازات لجامعة أبوظبي كذلك على العديد من الإنجازات الأخرى حيث نال فرعها لجمعية «بيتا جاما سيجما» جائزة «بيتا جاما سيجما» الذهبية المتميزة من بين 580 فرعاً آخر في مختلف أنحاء العالم في عام 2018 بولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم المنظمة الدولية لكليات إدارة الأعمال «بيتا جاما سيجما» في كل عام بتنصيب فروعها الأكثر تميزاً للتنافس في ما بينها على الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية والتقديرية.

وتسعى جوائز منظمة «بيتا جاما سيجما» الدولية إلى اختيار الفروع الأكثر إنجازاً وذلك عبر تقييم أداء الفرع ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والمشاريع والمبادرات تستهدف من خلالها تمكين الطلبة وإثراء معارفهم ومهاراتهم.

والجدير بالذكر أن الكوادر الأكاديمية في جامعة أبوظبي تتميز في بيئة الابتكار والإبداع حيث حصلت الدكتورة فوزية جابين، الأستاذ المشارك في الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، وضابط فصل مجتمع الشرف في فرع الجامعة لمنظمة «بيتا جاما سيجما» على جائزة «مستشار الفصل» لعام 2018 على مستوى العالم.