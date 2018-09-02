مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد

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المصدر:
  • أبوظبي- صبري صقر
التاريخ:

توجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم اليوم إلى مقاعد الدراسة إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/‏‏‏2019 وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.

وننقل لكم فيما يلي مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في مختلف مدارس الدولة.

 

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