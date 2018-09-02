المصدر: أبوظبي- صبري صقر

توجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم اليوم إلى مقاعد الدراسة إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/‏‏‏2019 وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.

وننقل لكم فيما يلي مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في مختلف مدارس الدولة.

انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2018 في مختلف مدارس الدولة#وام pic.twitter.com/K6yBrcBkwX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 2, 2018

مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في مدرسة المزهر - دبي

تصوير: اكسفير ويلسون#العودة_للمدارس#البيان_القارئ_دائما https://t.co/rn4GLyocIs pic.twitter.com/4F7nTONvAO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018