توجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم اليوم إلى مقاعد الدراسة إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/2019 وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.
وننقل لكم فيما يلي مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في مختلف مدارس الدولة.
مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بمدرسة حمدان بن زايد في #أبوظبي#أهلا_بالعام_الدراسي#العودة_للمدارس#العام_الدراسي_الجديد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UW1WJYuVMb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2018 في مختلف مدارس الدولة#وام pic.twitter.com/K6yBrcBkwX— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 2, 2018
الدكتورة نجلاء النقبي مديرة برامج الابتكار والتعلم في دائرة التعليم والمعرفة بـ #أبوظبي تتحدث لـ #البيان عن بدء العام الدراسي الجديد#أهلا_بالعام_الدراسي#العودة_للمدارس#العام_الدراسي_الجديد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LYvy8Th7ud— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
فاطمة البستكي مديرة مدرسة #حمدان_بن_زايد بأبوظبي: 867 طالبا وطالبة انتظموا في أول يوم دراسي وشهدنا تعاوناً كبيراً من أولياء الأمور #أهلا_بالعام_الدراسي #العودة_للمدارس#العام_الدراسي_الجديد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yLNEDHc7FE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
سهيل الحميري ولي أمر أحد الطلبة بمدرسة #حمدان_بن_زايد في #أبوظبي يتمنى للطلاب عاما دراسيا حافلا بالنجاحات في مستهل اليوم الأول من #العام_الدراسي_الجديد#العودة_للمدارس#أهلا_بالعام_الدراسي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Lr1A5ycjbW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
مشاهد من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد في مدرسة المزهر - دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
تصوير: اكسفير ويلسون#العودة_للمدارس#البيان_القارئ_دائما https://t.co/rn4GLyocIs pic.twitter.com/4F7nTONvAO
بالفيديو... الطلاب ينتظمون في اليوم الدراسي الأول بمدرسة دبي للتعليم الثانوي #العودة_للمدارس#البيان_القارئ_دائما https://t.co/rn4GLyocIs pic.twitter.com/SrpF2Kl26V— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
مشاهد من أول يوم دراسي في روضة التطوير بدبيhttps://t.co/rn4GLyocIs— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2018
تصوير: خولة خميس #العودة_للمدارس pic.twitter.com/mhnqlunBAX