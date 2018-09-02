اختتام المخيم الصيفي لجامعة دبي ومركز الابتكار العالي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

اختتمت أمس فعاليات المخيم الصيفي للفنون والابتكار الذي نظمه مركز الابتكار العالي بالتعاون مع جامعة دبي في حفل أقيم على مسرح وزارة التربية والتعليم.

وتضمّن الحفل تكريم الجهات الراعية؛ ومنها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومركز سعادة كبار السن، ومواصلات الإمارات.وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن رؤية وزارة التربية والتعليم تنبثق من رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية التي تتمحور حول تكريس أهداف تعليمية وتربوية مهمة، تتمثل في تعزيز سمات طلبة المدرسة الإماراتية في جوانب متعددة؛ منها القدرة على التفكير الإبداعي والناقد والابتكار والتواصل مقروناً بالجانب القيمي.

وأشار معاليه إلى أن برنامج المخيم تتقاطع أهدافه مع أهداف ورؤية وزارة التربية والتعليم في بناء أجيال تبحث عن المعرفة، وتستحضر قيمة التعليم والتعلّم، وإعداد أجيال مهيّأة بدنياً ومثقفة ومسؤولة تمتلك أدوات الحداثة وتطوعها في خدمة الوطن وأبنائه.

وأضاف: «إننا نستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد، وها أنتم اليوم تواصلون المسير والجد والاجتهاد ولا تدخرون جهداً في التعلّم والتطوّر الذاتي عبر الاستثمار الأمثل لأوقاتكم، وهذه الخطوة الأولى والأهم في تحقيق النجاح، ورسالتي لكم ونحن على أعتاب بداية جديدة، أن تظلوا متمسكين بأحلامكم بحافزية وطموح، وأن تبذلوا قصارى جهدكم لتحقيق أعلى درجات التميز والتفوق الدراسي، فقيادتنا الرشيدة والوطن كله يعوّل عليكم الكثير، فأنتم من سيقود مسيرة التنمية والازدهار؛ باعتباركم الاستثمار الحقيقي للوطن وأمل المستقبل».

وقال الحمادي: «إن هذا الاحتفال يأتي تتويجاً للمساعي الحثيثة المتمثلة في أهمية تعزيز قدرات طلبتنا وإكسابهم المهارات الضرورية».

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن دولة الإمارات منذ نشأتها بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حرصت على تشجيع العلم والتعليم والابتكار واستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وعلى تكريس دور المؤسسات التعليمية والجامعات في تعزيز الإبداع ومساعدة الأجيال القادمة على اكتشاف شغفهم المهني، ومن هنا يأتي حرص الجامعة على دعم هذه الأنشطة التي تساهم في تنمية مهارات الشباب وإعدادهم للحياة العملية في إطار دورها في خدمة المجتمع.

مهارات

قال الدكتور أنور حاميم بن سليم مدير عام مركز الابتكار العالي: إن المخيم الذي أقيم تحت شعار «صيف ممتع لجيل مبدع» خلال الفترة من 11 إلى 30 أغسطس من العام الحالي للذكور والإناث للفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة ضم أكثر من 50 متدرباً ومتدربة بهدف تنمية مهارات الطلبة وعلى مختلف المستويات.