«المدرسه فكر».. كلمات عذبة تعظّم العلم وترفع شأن المعلم

المصدر: دبي - البيان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، قصيدة جديدة، حملت عنوان «المدرسه فكر»، مرفقاً إياها بصورة تُظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو طالب يتتبع معلمه في كتابة عبارة «العدل أساس الملك»، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي، وعودة الطلبة إلى مدارسهم، حيث يحتفي سموه من خلالها بفكرة المدرسة، بكل ما تمثله من معانٍ جليلة، وكونها تعد الحضن الدافئ لكل الأجيال، والمكان الذي يتخرج فيه شباب الوطن، ليشمّروا عن سواعدهم، ويشاركوا في بنائه، ويحافظوا من خلال معرفتهم الواسعة على مكتسباته ومقدراته.

لقد صاغ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبيات قصيدته من عذب الكلمات، معلياً عبرها شأن المعلم، ومعظماً دوره في بناء الأجيال، مؤكداً أن العلم يبقى رأس مال الدولة الذي ترفع به شأنها بين الأمم، ومن خلاله يمكن أن ترتقي وتعانق الفضاء.