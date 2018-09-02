60 % يحمّلون المدرسة مسؤولية توعية الطلبة بإجراءات السلامة أثناء التنقّل

المصدر: دبي - رامي عايش ــ غرافيك: حسام الحوراني

أكد 60 بالمئة من المستجيبين لاستطلاع البيان الأسبوعي أن توعية الطلبة بإجراءات السلامة أثناء التنقل للمدرسة تقع على المدرسة، في حين ذكر 40 بالمئة منهم أن المسؤولية تقع على أولياء الأمور، وذلك عبر حساب «البيان» في «فيسبوك».

وفي الاستطلاع عينه اختلف الرأي على منصة «تويتر» الخاصة بـ «البيان»، حيث حمّل 55 بالمئة من المستجيبين المسؤولية لأولياء الأمور، بينما أجاب 45 بالمئة منهم بأن المسؤولية على المدرسة.

وعلى موقع «البيان» الإلكتروني أفاد 53 بالمئة من المستجيبين أن المسؤولية تقع على أولياء الأمور، في حين لفت 47 بالمئة منهم إلى أن المسؤولية تقع على المدرسة.

مشتركة

وأكد عبد العزيز مرزوق، رئيس وحدة السلامة بمواصلات الإمارات، أن مسؤولية سلامة نقل الطلبة من وإلى المدارس هي مسؤولية مشتركة بين الأهالي والمدارس، ومواصلات الإمارات والشركاء الاستراتيجيين، مثل الشرطة والدفاع المدني وغيرهم، في وقت حمّل فيه الجانب الأكبر من هذه المسؤولية على أولياء الأمور الذين دعاهم إلى مزيد من التعاون والتفاعل مع تعليمات النقل الآمن.

وأوضح أن ثمة برنامج توعية يخص سلامة نقل الطلبة، يحمل اسم التوعية بالقاعدة الذهبية، موجهاً إلى طلبة رياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى للذكور والإناث، إضافة إلى برنامج توعية متعلق بالإخلاء الآمن للحافلات المدرسية وقت الطوارئ.

وشدد على المسؤولية الملقاة على عاتق سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية وقت الطوارئ، لاسيما لجهة الإخلاء الآمن للحافلات إذا تعرضت إلى حادث أو حريق، والتعامل مع مثل هذه الحوادث بحرفية ومهنية، بعد الخضوع إلى دورات متخصصة في هذا الجانب، في حين أكد أن مسؤولية التسبب بحوادث مرورية أثناء نقل الطلبة تعد مسؤولية مشتركة بين سائقي الحافلات أنفسهم وبين سائقي المركبات الأخرى.

ودعا مرزوق سائقي المركبات إلى احترام إشارة قف المستخدمة أثناء توقف حافلات المدارس لتحميل أو تنزيل الطلبة، وإبداء مزيد من الحيطة والحذر أثناء إشهارها في وجه المركبات، وعدم تجاوزها حفاظاً على سلامة الطلبة وبقية مستخدمي الطريق. وقال مرزوق: «استعدت مؤسسة مواصلات الإمارات لانطلاق العام الدراسي الجديد بأسبوع المواصلات المدرسية الذي يسبق انطلاقة كل عام دراسي، ببرامج توعية تخصصية للسائقين ومشرفات النقل والسلامة، وسوف تستكمل برامج التوعية للطلاب بالقاعدة الذهبية مع بداية اليوم الأول للعام الدراسي».