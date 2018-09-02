عبدالله المري: مبادرات شرطة دبي تعزّز سلامة الطلاب

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي السعي لمشاركة الأهل والهيئات المدرسية وكل المؤسسات التربوية والجهات المعنية في الحفاظ على البيئة التعليمية السليمة والآمنة، المحفزة على العطاء والإبداع والابتكار.

وقال: لقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن للبيت والمدرسة دوراً كبيراً ومتكاملاً في بناء جيل المستقبل بناء صحيحاً فكرياً وتعليمياً وثقافياً وأخلاقياً..»، ونحن في شرطة دبي، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نحرص كل الحرص على مد جسور التعاون للمساهمة في تعزيز الدور التربوي والتعليمي للأسرة والمدرسة، والتنسيق مع كل الجهات للمحافظة على بيئة آمنة مواتية للابتكار والإبداع، وقد قمنا بإطلاق الكثير من المبادرات والحملات لتحقيق ذلك، ومنها حملة «أمنكم سعادتنا»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الأمن في مناطق المدارس، وتقديم الدعم والتوعية، ومساعدة الطلبة وذويهم والكادر التدريسي في كافة مناطق دبي، وتحقيق التواصل بين رجال الشرطة والجمهور، خاصة من الطلبة ومن جميع الجنسيات، فالدوريات توفر قناة مباشرة لمعرفة متطلبات أطراف العملية التعليمية، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.