قبول الطلبة المواطنين بـ«الخاصة» من دون النظر للتقييم

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

جدد مجلس الشارقة للتعليم دعوته لإدارات المدارس الخاصة في الإمارة إلى تسجيل وقبول الطلبة المواطنين لديها للعام الدراسي الجديد 2018-2019، بغض النظر عن نتيجة تقييم الأداء.

وتسلمت إدارات المدارس الخاصة تعميماً بالتوجيه في 29 أغسطس الماضي برقم 2 لسنة 2018؛ موجهاً لمديري ومديرات المدارس الخاصة بإمارة الشارقة بشأن تسجيل وقبول الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف والضعيف جداً بإمارة الشارقة للعام الدراسي الجاري وذلك عملاً بهدف الحفاظ على استقرار الأسر والطلبة.

وكان الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة قد أكد مسبقاً أن قرار عدم إمكانية تسجيل أبناء المواطنين في المدارس الخاصة المدرجة أسماؤها في القائمة التي أصدرتها الوزارة، لن يسري على الشارقة.

وأضاف الكعبي إنه نتيجة لتأخر صدور القرار وسفر الكثيرين خارج الدولة، وبعد التنسيق على مستوى القيادة والوزارة تقرر تأجيل النظر فيه واستمرار التسجيل في هذه المدارس، إلى أن يتم تنفيذ المشروع بطريقة رسمية.

ويأتي هذا في أعقاب قرار أصدرته وزارة التربية والتعليم بمنع تسجيل الطلبة المواطنين في 47 مدرسة خاصة.

لائحة

ومن جهة ثانية أعلن محمد الملا مدير «إدارة التعليم» في مجلس الشارقة للتعليم أنهم سيعملون على تطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص في الإمارة، مرتكزين على الخبرات الموجودة في الميدان، موضحاً خلال لقاء ضم ممثلي المدارس الخاصة في الإمارة، أن إدارة التعليم في مجلس الشارقة للتعليم ستقوم بجميع المهام التي كانت تقوم بها منطقة الشارقة التعليمية والوزارة.