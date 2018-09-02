«شرطة دبي» تشكّل مجلساً للطلبة المبتعثين للخارج

المصدر: دبي - البيان

وجّه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتشكيل مجلس للطلبة المبتعثين في القيادة، برئاسة الملازم أول عبد الله بن أحمد الشيخ، والمدني سعاد عبد الله الشحي نائباً للرئيس، والملازم أول سعيد سالم البدواوي، أميناً عاماً للمجلس، ليكون المجلس مرجعاً للطلبة المبتعثين من شرطة دبي في مختلف جامعات وكليات الدول، بما يعود بالنفع والفائدة عليهم.

وأعرب الملازم أول عبد الله الشيخ، عن امتنانه وسعادته باختيار القائد العام له ليكون رئيساً لمجلس الطلبة المبتعثين، وللثقة الكبيرة التي أولاه إياها، مؤكداً حرصه الكبير على أداء الأمانة الموكلة إليه بكل صدق وشفافية، ومتابعته لشؤون الطلبة المبتعثين، بالتعاون مع بقية أعضاء المجلس المكوّن من طلبة مبتعثين تم اختيارهم وفقاً لمعايير محددة.

وقال، إن مهام المجلس ستتمحور حول كل ما يعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة، بحيث يمثل منظومة شاملة تعزز انطلاقتهم نحو مستقبل مشرق، ويساعدهم على المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية التي تنتمي للعمليات الشرطية الأمنية، وتدعم ملفاتهم، ليتمكنوا من تمثيل الدولة خير تمثيل في الخارج وحصد الجوائز محلياً ودولياً.

وأضاف الملازم أول الشيخ، أن المجلس سيساهم كذلك في تفعيل دور الشراكات الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع قسم الشراكة في المجلس، إلى جانب توثيق علاقة الطلبة بالقنوات الدبلوماسية في الحالات التي تستحق الربط لتنمية مهاراتهم واحتكاكهم بالقيادات المحلية والعالمية، كذلك يشكل المجلس فرصة ليتبادل الطلبة خبراتهم وتجاربهم التي يكتسبونها مع الوقت.

وأوضح، أن المجلس يشكل باباً للتواصل مع الطلبة المبتعثين بشكل مباشر للرد على كافة استفساراتهم واقتراحاتهم، وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم في الداخل والخارج.