الشيخة فاطمة: التعليم المتميّز من أولويات القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن التعليم المتميز والارتقاء بوسائله ومستلزماته يعد من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة انطلاقاً من إيمانها بأن الرؤى العلمية هي جوهر الأهداف الإستراتيجية لرؤية الإمارات2021 وقالت سموها إن الأمم تنهض بقدر ما يحقق العلم والمعرفة والبحث العلمي من تقدم مطرد فهما السبيل لبناء الحاضر والمستقبل ولطالما كانت هذه المجالات ركائز أساسية وضع لبناتها المغفور له الشيخ زايد وتواصلت مسيرة النهضة ارتقاء وإبداعاً وهي اليوم تشهد مزيداً من التقدم الكبير في هذه المسيرة المباركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والتي تشهد إنجازات عظيمة في كافة المجالات بفضل الاهتمام بالتعليم وتنشئة الأجيال.

ووجهت سموها التهنئة إلى كل العاملين في القطاع التعليمي في الدولة بالعام الدراسي الجديد 2018 /‏‏‏2019، داعية سموها في كلمة لها بمناسبة توجه الطلبة إلى مدارسهم اليوم العاملين بالقطاع التعليمي وخاصة المعلمين والمعلمات إلى مضاعفة الجهد في رعاية وتقديم ما لديهم من علم إلى بناتنا وأبنائنا الطلبة كما دعت الطلبة إلى الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح المميز في التحصيل العلمي بمختلف فروعه وأن ينهلوا ما استطاعوا من العلوم بمدارسهم التي وفرتها لهم الدولة.

وقالت سموها إن علينا أن نسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان أول من حرص قبل وبعد قيام الدولة على إنشاء المدارس ودعوته أبناءه وبناته الطلبة إلى أخذ نصيبهم من العلم وتعويض ما فاتهم من الفرص التعليمية التي لم تكن متاحة في السابق.

وأشارت سموها إلى أنها ما زالت تتذكر أنها كانت تدعو المرأة والفتاة الإماراتية من بيوتهن إلى الالتحاق بأول مدرسة افتتحت قبل الاتحاد بسنوات وها هي المرأة الإماراتية تشكل اليوم أكثر من 70 بالمائة من عدد الطلبة في المدارس التي يتوجه إليها أكثر من مليون طالب وطالبة بعد أن توافرت لها كل المقومات التعليمية.وأكدت سمو أم الإمارات أن التميز والإبداع أصبح هدفاً أساسياً لأبناء وبنات الوطن فهم يدركون تماماً أن العمل المتميز والمبدع عامل رئيس في بناء نهضة الوطن واستمرار تقدمه ليحقق مكان الصدارة في سباق التنافسية العالمي.

نهضة

وقالت سموها إن المرأة الإماراتية أصبحت الآن تدخل كل مجالات العمل بعلمها وبما حققته من إنجازات علمية مهمة وها هي الآن باتت موجودة في علوم الفضاء، وحققت قفزات كبيرة مع الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتشارك في الأبحاث والدراسات مع أهم وأكبر وكالات الفضاء في العالم، بل تشكل المرأة الإماراتية 40% من مجموع العاملين في وكالة الإمارات للفضاء وهذا لم يكن ليتحقق من دون العلم والدراسة والإصرار والثقة.

وأعربت سمو أم الإمارات في ختام تصريحها عن ثقتها بأن أبناءها وبناتها من الطلبة سيكونون المثل الأعلى الذي تصبو إليه البلاد في العمل وبذل الجهد والتسلح بالعلم والعمل من أجل تحقيق رؤية أبوظبي 2030 ولتأخذ الإمارات مكانتها الجديرة بها في العالم وتبقى منارة العلم والمعرفة التي يتطلع إليها الجميع.