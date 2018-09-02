1300حافلة لنقل طلبة مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد عامر الشحي مدير المواصلات المدرسية في أبوظبي تجهيز أسطول يضم 1300 حافلة مدرسية مخصصة لنقل الطلبة للمدارس مع بدء العام الجديد.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أنه تم الانتهاء من صيانة الحافلات وعمل جميع الإصلاحات اللازمة وإنهاء الاستعدادات الخاصة بالنقل المدرسي على مستوى إمارة أبوظبي وجاهزية الأسطول العاملين به، مشيراً إلى أن جميع السائقين باشروا عملهم اعتباراً من يوم 20 أغسطس الماضي، كما تم الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي يوم الخميس الماضي.

وكشف الشحي أن 1900 مشرفة في الحافلات باشرن العمل يوم 26 أغسطس، مشيراً إلى مشاركة جميع المشرفات والسائقين في أسبوع المواصلات المدرسية الذي اختتم فعالياته مع انتهاء التشغيل التجريبي للحافلات.

وأشار إلى تنفيذ دورات تدريبية للسائقين ومشرفي الحافلات وتوعيتهم باللوائح والقوانين، موضحاً أن أمن وسلامة الطلبة مسؤولية مشتركة بين المدرسة وولي الأمر والمواصلات المدرسية، داعياً أولياء الأمور للتعاون بهدف تعزيز سلامة أبنائهم ودعم جهود المواصلات المدرسية لتقديم أفضل الخدمات للطلبة.

اشتراطات

وكشف الشحي أنه تم تخصيص 2100 خط سير تخدم مختلف المناطق بأبوظبي، مؤكداً أن أسطول الحافلات المدرسية مجهز بالكامل وفق اشتراطات ومعايير دائرة النقل بأبوظبي، لافتاً إلى أنه تم إدخال حافلات الأسطول المدرسي لعمليات صيانة شاملة للتأكيد على جاهزيتها في إطار الخطوات التي تحرص مواصلات الإمارات على تنفيذها دورياً لتعزيز سلامة الطلبة.

وأضاف أنه تم توزيع كشوف بأسماء الطلبة على المشرفات، كما تم تسليم السائقين كشوف الفحص الفني اليومية للحافلات المدرسية، حيث يقوم السائق بعمل كشف روتيني يومي على الحافلة والإطارات والمساحات والإضاءة وغيرها، وهو كشف يومي يقوم السائق بتنفيذه وتسليمه مكتوباً إلى الإدارة الفنية.

وأشار إلى تنفيذ دورات تدريبية وتوعوية للسائقين والمشرفات بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات والشرطة المجتمعية، والدفاع المدني، بما يدعم مهاراتهم المهنية وتوعيتهم باللوائح والقوانين الخاصة بعملية النقل المدرسي.

وبين أنه خلال أسبوع المواصلات المدرسية تم تقسيم السائقين والمشرفات بمعدل 300 مستفيد يومياً لكي تعم الفائدة على الجميع.

وأكد مدير المواصلات المدرسية، حرص مواصلات الإمارات على تنفيذ الإجراءات والجهود التي تعزز من أمن وسلامة الطلبة في رحلات الذهاب والعودة من وإلى المدرسة.