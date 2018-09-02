«مساندة» تجري عمليات صيانة صيفية لـ100 مدرسة بـ29 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن استكمالها جميع أعمال الصيانة الصيفية لـ100 مدرسة في كل من أبوظبي والعين والظفرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 29 مليون درهم، مشيرة إلى أنها حرصت على الانتهاء من تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كافة أعمال الصيانة المقررة لها وإعادة تأهيلها وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2018 /‏‏2019.

وأفادت بأن أعمال الصيانة الصيفية تضمنت 49 مدرسة في أبوظبي بقيمة 17.8 مليون درهم، و24 مدرسة في مدينة العين بقيمة 5.7 ملايين درهم، و27 مدرسة في منطقة الظفرة بقيمة 5.5 ملايين درهم.

ولفتت «مساندة» إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تشملها أعمال الصيانة الدورية طوال العام يبلغ 276 مدرسة منها 123 مدرسة في أبوظبي، و113 مدرسة في مدينة العين، و40 مدرسة في منطقة الظفرة، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم.

وتضمنت الأعمال إجراء صيانة وقائية لوحدات التكييف، واللوحات الكهربائية، وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وأجهزة الأمن والتحكم وكاميرات المراقبة، فضلاً عن أعمال الصيانة الدورية للمسابح والحمامات، وجميع الأعمال المتعلقة بالأمن والسلامة.

وشملت أعمال الصيانة استبدال الأصول التالفة لـ122 مرفقاً وبإجمالي 1280 من الأصول، بما في ذلك وحدات التكيف والمياه ووحدات الإنارة وغيرها، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها تخفيض استهلاك المياه والكهرباء من بينها استبدال صنابير المياه بأخرى موفره مع عمل صيانة شاملة لدورات المياه.