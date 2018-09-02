«تعاونية الاتحاد» تمنح موظفيها ساعات عمل مرنة

المصدر: دبي - البيان

منحت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، موظفيها من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة لمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات خلال اليوم الدراسي الأول، وذلك كأول جهة خاصة في الدولة.

ويأتي ذلك تماشياً مع مبادرة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، «العودة إلى المدارس».

وقال أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية: «تماشياً مع توجيهات الحكومة منحت تعاونية الاتحاد الآباء والأمهات في التعاونية ساعات عمل مرنة ومختصرة، بهدف التيسير عليهم وإسعادهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في اليوم الدراسي الأول الذي يشكّل أهمية كبرى في حياة الأسرة».

وأضاف، «تحرص تعاونية الاتحاد من خلال وحدة إسعاد الموظفين التي تم إطلاقها بتوجيهات مباشرة من قبل الإدارة العليا في التعاونية على توفير أفضل الخدمات والمبادرات والأنشطة لموظفيها؛ بهدف تعزيز جودة بيئة العمل في التعاونية، والإسهام في توفير بيئة عمل مفعمة بالسعادة والإيجابية، حيث ينعكس ذلك على جودة الخدمة التي تقدمها التعاونية لمتعامليها».