13 مدرسة خاصة جديدة تفتح أبوابها اليوم في دبي

الشارقة - البيان

بدأت بلدية مدينة الشارقة تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية تحت شعار «العودة إلى المدارس» في عدد من حدائق الأحياء بالشارقة تزامنًا مع انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد، وذلك انطلاقاً من نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي جُلَّ اهتمامه ورعايته الكريمة للتعليم والثقافة والمعرفة.

وتستمر الفعاليات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في صالة حديقة الناصرية حتى الأسبوع الثاني من بدء الدراسة، وذلك لمشاركة الأهالي استعداداتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة أبنائهم للانخراط سريعًا في العملية التعليمية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تسير على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي ينصب على الاهتمام بالعملية التعليمية برمتها، ودعم جميع مكوناتها من طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومؤسسات تعليمية، واقتداءً بهذا النهج كانت بلدية مدينة الشارقة من أوائل الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة التي أطلقت العام الماضي مبادرة السماح لأولياء الأمور من موظفيها وموظفاتها بمرافقة أبنائهم إلى مدارسهم لثلاث ساعات في الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد للتأكد من استقرارهم النفسي وإقبالهم على الدراسة بكل أريحية وهمَّة ونشاط، مؤكدًا أن هذه المبادرة مستمرة هذا العام نظرًا لما خلفته من انطباعات إيجابية في نفوس موظفي وموظفات البلدية.

وأضاف إن البلدية أعدت برنامجًا متكاملاً يشمل إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال تحت شعار «العودة إلى المدارس» في عدد من حدائق الأحياء والصالات المغلقة، وكذلك في حضانة المدينة الباسمة لأبناء الموظفين والموظفات بمبنى البلدية، وتركز هذه الفعاليات التعليمية على تحفيز الأبناء على المثابرة والتفوق، وغرس قيم الالتزام والانضباط الصفي في نفوسهم، وإسعادهم بالهدايا والأدوات المدرسية، فضلاً عن تخليصهم من مشاعر الرهبة التي عادةً ما تنتاب الأطفال الصغار في بداية العام الدراسي.

ولفت الطريفي إلى أن البلدية ممثلة بإدارة المواقف العامة ستستمر في مبادرتها التي بدأتها خلال العام الماضي بتنظيم حركة السير لمدة أسبوعين من بداية العام الدراسي أمام المدارس في منطقة العذرا وغيرها من المناطق التي عادةً ما تشهد ازدحامًا مروريًا، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن المدارس بالحرس الأميري، لضمان سلامة الطلبة وأولياء أمورهم أثناء ذهابهم إلى المدارس خاصةً في بداية اليوم الدراسي.