«غرفة عجمان» تبحث مع جامعات وكليات الإمارة آليات المشاركة في معرض الصين للتعليم

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع الجامعات والكليات الخاصة في إمارة عجمان آليات التعاون للمشاركة في معرض الصين للتعليم خلال أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جهود غرفة عجمان للتعريف بمقومات القطاع التعليمي في عجمان وإبراز مؤسسات التعليم العالي في عجمان.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ترأسه ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، بحضور إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء والمسؤولية المجتمعية في غرفة عجمان وممثلي الكليات والجامعات في إمارة عجمان وذلك بمقر الغرفة.

وناقش الحضور آليات الاستعداد للمشاركة في معرض الصين للتعليم، والذي ستشارك فيه مؤسسات التعليم العالي في عجمان تحت مظلة غرفة عجمان خلال أكتوبر 2018، بهدف زيادة التعريف الدولي بجامعات الإمارة. وأكد ناصر الظفري خلال الاجتماع، أن غرفة عجمان حريصة على تنفيذ خريطة مشاركات دولية لعدد من معارض التعليم ذات السمعة الطيبة في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأوضحت إيمان الشامسي أن غرفة عجمان تولي قطاع التعليم اهتماماً خاصاً من خلال عقد اجتماعات دورية مع المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات الإمارة للوقوف على أهم مستجدات ومتطلبات نمو وتطور القطاع. عجمان - وام