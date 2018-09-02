«تدوير» تنفذ حملة لتنظيف مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات حملة منظمة لتقديم خدمات التنظيف ومكافحة آفات الصحة العامة في جميع المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، للحفاظ على النظافة والمظهر العام للمدارس وضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين فيها،ويأتي ذلك في إطار استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد.

وقد قامت تدوير بتقديم خدمات غسيل الحاويات، والكنس اليدوي، وتقديم خدمات التلقيط حول المدارس والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن غسيل محيط المدارس من الخارج كخدمة إضافية، حيث تم توفير 869 من عمال النظافة و23 معدة للكنس الآلي، و50 معدة إضافية.

وشملت الحملة 300 مدرسة في إمارة أبوظبي، من بينها 134 مدرسة في مدينة أبوظبي و130 في مدينة العين، و36 مدرسة في منطقة الظفرة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تقوم»تدوير«بوضع خطة استباقية لتنظيف المدارس ومكافحة آفات الصحة العامة قبيل افتتاح المدارس انطلاقاً من دورها الرئيس في المحافظة على النظافة العامة في إمارة أبوظبي والحد من انتشار آفات الصحة العامة، وذلك عبر تقديم أفضل الخدمات الممكنة في هذا المجال من أجل بث الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم.»