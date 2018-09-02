صيانة شارع المدارس في العين بـ5 ملايين درهم

المصدر: العين - داوود محمد

أنجزت إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية مدينة العين، مشروع صيانة شارع خالد بن سلطان والمعروف بشارع المدارس، ويمتد من دوار جسر هزاع وحتى الإشارة الضوئية الرئيسية شرقاً، بطول1837 متراً طولياً لـ 3 مسارات، وذلك بمعدل 37 يوم عمل، وبتكلفة قدرها 5 ملايين درهم، فيما يتم العمل على إنجاز صيانة طريق الجامعة بتكلفة 10 ملايين درهم خلال خطة العام الجاري.

وأكد المهندس أحمد محمد الجابري، رئيس قسم الصيانة في بلدية العين، أن إدارة مشاريع الطرق والبنية التحتية، بدأت بصيانة الشارع ضمن مشاريع صيانة الطرق الحضرية، خلال فترة الإجازة الصيفية وشملت تحسين طبقات التأسيس، وتنفيذ طبقات الرصف الإسفلتية، واستبدال الأرصفة الخرسانية، بالإضافة إلى صيانة المنشآت الإنشائية من عبّارات حماية الخدمات، وتحسين صرف مياه الأمطار، وأعمال تخطيط الطرق واللوحات المرورية.

وقال، إن افتتاح الشارع يساعد الجمهور على سهولة التنقل وتسهيل الحركة المرورية والتجهيز والاستعداد لموسم بدء العام الدراسي، مشيراً إلى أن مشروع صيانة الطرق الحضرية للعام الجاري، يعمل على رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، بما يتماشى مع تطلعات بلدية مدينة العين لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تشغيلية ومالية.

ولفت الجابري إلى أن أعمال الصيانة ضمن خطة بلدية مدينة العين تضع جميع الطرق الحضرية ضمن جدول زمني معتمد لصيانة الطرق، ويتم طرح مشاريع صيانة الطرق الحضرية بشكل دوري، بحيث تكون مدة المشروع 12 شهراً.