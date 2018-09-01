مليون و100 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة غداً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

يتوجه مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم غداً إلى مقاعد الدراسة، إيذاناً ببدء العام الدراسي 2018/2019، وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، لتحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد، وبما يكفل استقرار المجتمع المدرسي وسير العملية التعليمية بيسر وسهولة في 616 مدرسة حكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. إلى ذلك، أكملت مؤسسة مواصلات الإمارات استعداداتها لنقل 246 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال نحو 6000 حافلة مدرسية مجهزة بأحدث وسائل السلامة، للحفاظ على انتقال آمن للطلبة.

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