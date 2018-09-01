93.6 % يؤيدون حملة للالتزام بإشارة «قف» في الحافلات المدرسية

المصدر: أبوظبي - وام

أيد جمهور المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي «تويتر- فيس بوك -انستغرام» بنسبة 93.6 % تنظيم حملة توعية للالتزام بإشارة «قف» الجانبية في الحافلات المدرسية خلال صعود ونزول الطلبة منها بما يسهم في توفير النقل الآمن للطلبة وحمايتهم من حوادث الدهس.

وجاءت هذه النتيجة وفقاً لاستطلاع أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة رداً على سؤال حول أهمية تنظيم حملة توعية للالتزام بعلامة قف بحافلات المدارس انطلاقاً من أهمية تعزيز الوعي الجماهيري بضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرسية في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وكشف المتوسط العام بنسبة 93.6 %لجميع المنصات واللغات/‏ عن تفاعل جمهور المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أهداف شرطة أبوظبي في تنفيذ حملة التوعية المرورية والأمنية والمجتمعية والتي تستهدف شرائح المجتمع المدرسي من الطلبة وذويهم وإدارات المدارس تعزيزاً لسلامة الطلبة في العام الدراسي الجديد.

وتجاوباً مع رأي الجمهور أطلقت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية فعاليات الحملة المرورية التوعوية للعودة للمدارس تحت شعار «خلونا نعبر» وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء.

وأكد العميد أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية بهدف تأمين سلامة أبنائنا الطلبة خلال عودتهم للمدارس، داعيا السائقين ومستخدمي المركبات بضرورة التوقف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلة المدرسية في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، موضحاً أن قانون السير والمرور الاتحادي والذي بدأ العمل به في الأول من شهر يوليو 2017 ينص ضمن القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري على مخالفة عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة إشارة «قف» الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلات) وغرامتها 1000 درهم وتسجيل 10 نقاط مرورية سوداء فضلاً عن مخالفة عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة «قف»، وبتعليمات وإرشادات المرور وغرامتها 500 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية سوداء على السائق.