«أولياء أمور المنطقة الوسطى» يقر أجندة العام الدراسي

المصدر: الذيد -البيان

أشاد راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو الحكام في الاهتمام بالتعليم وتوفير كافة متطلباته وأثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة للتعلم وحرص سموه الدائم على الارتقاء بمنظومة التعليم والمعرفة والثقافة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال إقرار مجلس أولياء أمور الطلبة في المنطقة الوسطى لأجندة فعالياته وأنشطته خلال العام الدراسي 2018- 2019 والتي يعتزم تنفيذها. ترأس الاجتماع في مقره بمدينة الذيد راشد عبدالله المحيان رئيس المجلس.

وأكد الحضور خلال اجتماعهم وهو الأول في العام الدراسي الجديد على أهمية طرح المبادرات والفعاليات التربوية والأنشطة المتنوعة التي من شأنها أن تحفز الميدان التربوي بجميع مدارسه على الإبداع والنشاط والحيوية والارتقاء بجهودهم في التحصيل العلمي للطلبة.

وبحثوا سبل مساهمته من خلال أعضائه وعضواته ولجانه في تطوير العملية التربوية.