مطار الشارقة يرحب بالأطفال ضمن «العودة إلى المدارس»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل مطار الشارقة المسافرين من العائلات وأطفالهم بكل حفاوة ضمن فعاليات «العودة إلى المدارس» التي نظمها على مدار ثلاثة أيام، التي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات وتوزيع الهدايا الرمزية والبالونات التي أدخلت السعادة على نفوس الأطفال وعائلاتهم.

وجاء تنظيم هذه الفعالية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي يقوم مطار الشارقة بتنفيذها باستمرار، حيث تسعى إدارة المطار إلى التواصل الدائم مع المسافرين ومستخدمي المطار من مختلف الفئات العمرية والجنسيات بهدف الوقوف على احتياجاتهم وسماع اقتراحاتهم وخدمتهم.

وتمكن الأطفال خلال الفعالية من زيارة الركن الخاص بحملة «العودة إلى المدارس» في صالة القادمين، والاستمتاع بالأنشطة المميزة والحصول على الهدايا، بينما كان الأهالي بانتظار حقائبهم.