مناقشة شؤون الطلبة السوريين المعسرين في عجمان

المصدر: عجمان - وام

عقدت اللجنة الاجتماعية الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان، اجتماعها الدوري الخامس لعام 2018، لمناقشة عدد من المواضيع التعليمية والمدارس، التي تهم الشأن المحلي.

وناقشت اللجنة بشكل موسع عدداً من الملاحظات والمقترحات ، من أهمها شؤون الطلبة السوريين المعسرين المنقطعين عن الدراسة، التي تسعى اللجنة الدائمة إلى الوقوف على أهم المقترحات المناسبة لوضع حل سريع وعاجل، وذلك قبل بداية العام الدراسي، حيث تم رفع المقترحات للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرار فيها.

وترأست الاجتماع الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيسة اللجنة الاجتماعية الدائمة، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وبحضور الأعضاء، كل من عبيد سيف الزعابي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعلي حسن، مدير منطقة عجمان التعليمية، وناصر الظفري، مدير نادي عجمان الثقافي، وموزة عبيد الشامسي، مدير أول قسم السياسات والتنظيم في الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، وهديل الكبيسي، مقرر اللجنة بالإنابة.

وناقشت اللجنة تداعيات القرار الوزاري الذي ينص على عدم قبول الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة، التي تحصل على فئة «ضعيف».