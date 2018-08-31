شرطة دبي تكافئ أبناء موظفيها المتفوقين بمنح دراسية

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن الشرطة تولي الطلبة اهتماماً بالغاً، كونهم يمثلون عماد الوطن وثروته، ومن خلالهم تستكمل الدولة مسيرتها التنموية، وتغدو قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، بأبنائها المتسلحين بالعلم والإيمان والثقة لإعمار الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، في فندق (V) دبي كوريو، بحضور مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وعدد من الضباط والأفراد وأولياء الأمور والطلبة، وذلك للاحتفاء بالمتفوقين من أبناء العاملين في شرطة دبي، وتكريمهم بمنح دراسية لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وإثراء المؤسسة الأمنية بالكفاءات والكوادر المطلوبة لمواكبة التطور العلمي والمعرفي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

ورحب اللواء المري بالموظفين والطلبة المتميزين، مهنئاً إياهم على هذا التفوق، ومثمناً جهودهم وحرصهم على النهل من العلوم والمعارف، مضيفاً أن شرطة دبي تقديراً منها لجهود أبنائها الطلبة، فإنها تطلق هذا العام لأول مرة منحاً دراسية للطلبة المتفوقين من أبناء العاملين، بحيث تنقسم إلى جزأين، الأول منح دراسية تقدم من أكاديمية شرطة دبي باسم «خميس المزينة»، رحمه الله، إحياء لذكراه، والثاني منح دراسية من الإدارة العامة لحقوق الإنسان باستكمال الدراسة في الجامعات والكليات داخل الدولة.

من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم بالمنح الدراسية، متقدمين بجزيل شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة وهذا الاهتمام الكبير بالعلم والطلبة المميزين.