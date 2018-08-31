شرطة الفجيرة توعي شرائح المجتمع بـ«أهلاً مدرستي»

المصدر: الفجيرة - وام

تستعد إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة لقطاع المرور المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً والمساهمة في تعزيز الوعي المروري بين كافة شرائح المجتمع.

وتأتي خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد من منطلق المحافظة على أمن وسلامة طلاب المدارس وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية للنقل الآمن للطلبة وتوفير بيئة آمنة خالية من الحوادث المرورية ووقايتهم من كافة الأخطار التي يتعرضون لها أثناء رحلتهم المدرسية. وتهدف الحملة إلى تحقيق منظومة شاملة لتوفير أعلى معايير السلامة والوقاية من الحوادث والتي تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بسلامة الطلاب ابتداءً من الأسرة والمدرسة والهيئات التعليمية والإدارية ومشرفي وسائقي الحافلات المدرسية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لتأمين سلامة الطلاب في المدارس والحافلات المدرسية، كما تعزز مفهوم الوعي والثقافة المرورية بمخاطر الحوادث التي يتعرض لها طلبة المدارس وتوعية الطلبة بأهمية المحافظة على حياتهم من مسببات الحوادث سواء داخل المدرسة أو في الحافلات المدرسية.

وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش مدير إدارة المرور والدوريات: «أن أمن وسلامة طلبة المدارس تعد من أهم الأولويات التي تحرص القيادة العامة لشرطة الفجيرة على تحقيقها وذلك على مستوى جاهزية دوريات المرور والمباحث والضبط المروري لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس في كافة مناطق الاختصاص لتسهيل انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب».

وبدوره أوضح النقيب محمد حسن البصري مدير فرع التوعية والإعلام المروري خطة أمن وسلامة الطلاب من خلال إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية وورش العمل والزيارات الترحيبية بالطلاب في استقبالهم لعامهم الدراسي الجديد والتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات المرورية.