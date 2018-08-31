«طرق دبي» تخرّج 63 طالباً من برنامجها الصيفي «أجيال»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تخريجها 63 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء الدولة، ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال» في دورته العاشرة، الذي يتم من خلاله غرس قيم العمل لدى الطلبة وإكسابهم المهارات العملية المطلوبة لتأهليهم للدخول إلى سوق العمل بعد التخرج.

وشهد برنامج هذا العام 2018 تنظيم رحلة للطلبة المشاركين في البرنامج إلى متحف الاتحاد، إضافة إلى تنظيم مسابقة حول عام زايد من خلال قيام الطلبة بإعداد عرض تقديمي يتناول فيه مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم تكريم الطلبة الفائزين بأفضل عروض تقديمية ضمن المسابقة بمكافآت مالية.

كما تم تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية مختلفة للطلبة سواء كانت داخلية كزيارة معرض إنجازات الهيئة الذي يضم أبرز وأهم المشروعات التي نُفذت خلال الفترة الماضية، أم زيارات خارجية باستخدام وسائل المواصلات العامة، وذلك من أجل تعريفهم بالإنجازات والخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال المواصلات العامة وتعزيز السمعة المؤسسية للهيئة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن برنامج «أجيال» تُنظِّمُه الهيئة للعام العاشر على التوالي، حيث تم إطلاقه في عام 2008، واستقطب ما يقارب 700 طالب وطالبة، بهدف تعزيز قيمة العمل وأهميته في نفوسهم، وشغل أوقات فراغهم بالشكل الصحيح، من خلال تأدية مهام عملية مفيدة للمستقبل.