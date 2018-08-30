تعاون علمي بين حكومة أم القيوين وجامعة الإمارات

المصدر: أم القيوين - وام

وقعت حكومة أم القيوين مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير المحتوى العلمي والعملي لـ«برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا للقيادات الحكومية» الذي تم تطويره بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في خطوة عملية لتنفيذ البرنامج التدريبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تطوير برامج متميزة ومستحدثة في التدريب والتأهيل وبناء الكوادر العلمية المواطنة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا بما يسهم في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لحكومة أم القيوين.

وقع مذكرة التفاهم كل من حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حميد راشد الشامسي إن هذه المذكرة تأتي للتفاهم ولدعم وتعزيز وتنفيذ شراكة استراتيجية بين الطرفين بشكل فعّال لتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية لحكومة أم القيوين المستدامة.

من جهته أكد الدكتور محمد البيلي على أهمية عقد مذكرة التفاهم مع حكومة أم القيوين، والتي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة، وحرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية، وسعيها إلى توثيق الروابط مع المؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية من خلال توظيف البحث العلمي وتأهيل الكفاءات، وتقديم الاستشارات العلمية تلبية لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤيتها 2021.