سفيرنا يهدي طلبة مكسيكيين متفوقين 24 جهاز كمبيوتر محمولاً

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

أهدى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية الطلاب المتفوقين بمدرسة «فيكتور هوغو» الإعدادية التي تضررت من زلزال العام الماضي 24 جهاز كمبيوتر محمولاً تقديراً لتفوقهم في دراستهم إلى جانب لوازم مدرسية كاملة تم توزيعها على باقي الطلبة، وذلك في إطار مبادرات عام زايد ووسط مراسم شهدت حضور شخصيات مهمة من القطاع الحكومي والتعليمي المحلي والفيدرالي في المكسيك.

وألقى السفير المنهالي خلال الفعالية كلمة أمام الحضور الذي ضم خورخي ألفاريس مدير عام أفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة العلاقات الخارجية ومندوب عن وزارة التعليم العام وممثلين عن رئيس البلدية ونائب وزير التعليم المحلي ومدير عام التعليم الأساسي، أبرز من خلالها تميز السياسة الخارجية لدولة الإمارات بإقامة أفضل العلاقات ومد جسور الصداقة، مشيراً إلى أن «عام زايد» والمبادئ الثابتة التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسجل إنجازاته الحافل بعطايا ومكارم ووقفات ومواقف خالدة.

عقب ذلك ألقت إحدى الطالبات كلمة أشادت فيها بهذه المبادرة الطيّبة التي كانت بمثابة التحفيز للطلبة في وقت عصيب حساس بالنسبة للمدرسة.

وتضمنت الفعالية كلمات عدة لمديرة المدرسة ونائب وزير التعليم المحلّي ومدير عام أفريقيا والشرق الأوسط لدى وزارة العلاقات الخارجية بالمكسيك، والذي أشاد بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات عند وقوع الكوارث، مشيراً في هذا الصدد إلى الزلزال الأخير الذي شهد تعاوناً وثيقاً وعملاً مكثفاً بين الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر المكسيكي.