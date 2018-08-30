900 حقيبة مدرسية لأبناء ذوي الدخل المحدود والأيتام

نظمت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة الحقيبة المدرسية، حيث تم توزيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية على ما يزيد على 900 مستفيد من أبناء الأسر المواطنة المستفيدة من الضمان الاجتماعي من فئة ذوي الدخل المحدود والأيتام، وذلك عبر مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف مناطق وإمارات الدولة.

وتأتي مبادرة «الحقيبة المدرسية» بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 الرامية إلى تقديم مجموعة من برامج المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة من غير القادرين على توفير مستوى دخل كافٍ لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم.

وأكد سعيد الخاطري المشرف العام على مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة حريصة عبر مبادرة الحقيبة المدرسية على توفير الدعم للأسر المواطنة المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام لمساعدتها على تحمّل الأعباء المالية المترتبة على بدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال توفير القرطاسية والمستلزمات المدرسية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه، أكد محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر في دبي، أن مبادرة الحقيبة المدرسية تجسد الشراكة المجتمعية القائمة بين الهلال الأحمر ووزارة تنمية المجتمع، وتدعم استراتيجية الدولة في تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي، وقال: إن هيئة الهلال الأحمر تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً وتسعى دائماً لنسج شراكات استراتيجية مع قطاعات المجتمع المحلي كافة.