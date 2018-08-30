5800 طالب يلتحقون بكليات التقنية العليا في الدولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

انطلقت اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد بكليات التقنية العليا بفروعها الـ17 على مستوى الدولة تحت عنوان «الملتقى» والتي تضمنت العديد من الفعاليات الجديدة والتفاعلية لتعريف الطلبة بالتخصصات والبرامج وبطبيعة الحياة الطلابية في الكليات بمشاركة متميزة من الطلبة الخريجين من مختلف التخصصات وفي إطار مزيد من التعزيز للخدمات الإلكترونية الطلابية لتسهيل وصول الطلبة للمعلومات وتنفيذ متطلباتهم الأكاديمية، وسيلتحق نحو 5800 طالب وطالبة جدد بالكليات هذا العام بزيادة قدرها 17% عن العام الأكاديمي السابق.

وقام الدكتور عبداللطيف الشامسي الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا بجولة تابع خلالها استقبال الطلبة الجدد ضمن فعاليات «الملتقى» في كليات التقنية بأبوظبي، وعبر عن سعادته بالتحاق الطلبة الجدد، مشيراً إلى أن ذلك يعكس السمعة الطيبة والتميز في التعليم التطبيقي الذي تتمتع به كليات التقنية العليا في المجتمع، خاصة مع تطبيق الكليات لاستراتيجيتها الجديدة «الجيل الثاني» 2017/‏2021، والتي ستمنح الطلبة الجدد امتياز التخرج بشهادتين إحداهما أكاديمية من كليات التقنية العليا والأخرى احترافية معترف بها دولياً من قبل الجهة العالمية المانحة لها، مما سيعزز من جاهزية الطلبة لسوق العمل في ظل مواكبتهم خلال سنوات الدراسة لكافة المستجدات على مستوى المهارات الوظيفية المطلوبة.

وحرص الدكتور الشامسي على لقاء الطلبة الجدد، مؤكداً لهم على تميزهم كطلبة ملتحقين بكليات التقنية العليا، في ظل ما توفره لهم الكليات على المستوى الأكاديمي وكذلك الخدمات والمرافق بما يدعم تعليمهم التطبيقي وفرص تدريبهم خلال سنوات الدراسة بالشراكة مع قطاعات العمل والصناعة، مشدداً على أهمية الالتزام والحرص على استثمار وقتهم بالشكل الأمثل لأهمية ذلك في تحقيق تفوقهم الأكاديمي، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم من قبل القيادة الحكيمة التي تؤكد دائماً على أهمية إعداد وتخريج الكفاءات النوعية للمستقبل.

وأكد أحمد الملا مدير إدارة شؤون الطلبة، أن فعاليات «الملتقى» هذا العام شملت العديد من الجوانب التي تساعد الطلبة الجدد في تكوين صورة واضحة حول حياتهم الأكاديمية الجديدة في إطار انتقالهم من التعليم العام إلى التعليم العالي، من خلال لقائهم مع مدير الكلية في كل فرع من فروع الكليات للحديث حول ميزات البرامج والتخصصات والإمكانات المتوفرة في كل كلية.