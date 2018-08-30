78 فائزاً بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي نتائج دورتها الرابعة عشرة 2017 ـ 2018 وذلك بفوز عدد 78 عملاً مشاركاً سواء كمؤسسة تعليمية وداعمة للتعليم ومبادرة ومشروع وفريق عمل، فضلاً عن الفائزين الفرديين كقيادات تربوية ومعلمين واختصاصيين وإداريين وضباط سلامة وباحثين وطلبة موهوبين ومتفوقين، فتحت فئة المؤسسة التعليمية المتميزة فازت كل من مدرسة البريرات للتعليم الأساسي حلقة ثانية بنين، ومدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي بنات كأفضل مدرستين في تطبيق نموذج التميز التعليمي، وفازت مدرسة الوادي للتعليم الأساسي حلقة أولى بنات كأفضل مدرسة في الأنشطة اللاصفية، وتقاسمت روضة الغدير ومدرسة رافاق للتعليم الأساسي بنات المركز الأول كأسعد بيئة عمل مدرسية، كما فازت مدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوي بفئة المبادرة التعليمية المتميزة.

فئات

وقال د. محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي الذي تتبعه الجائزة إنه تحت فئة التفوق الوظيفي فاز عدد 19 مدير نطاق ومدير مدرسة ومعلماً متميزاً ومبتكراً ورئيس وحدة واختصاصياً وضابط سلوك مدرسي.

بدوره، أوضح د. ناصر بن جبنون نائب مدير البرنامج للتطوير الحكومي أنه قد فاز عدد 5 باحثين تحت فئة البحوث والدراسات.

كما فازت 4 مؤسسات تحت فئة المؤسسة المتميزة في دعم التعليم والتي بلغ إجمالي دعمها للتعليم في رأس الخيمة حوالي 80 مليون درهم في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال محمد الحمادي مساعد مدير عام البرنامج للخدمات المساندة والمنح الدراسية إنه تحت فئة التفوق الطلابي فاز عدد 31 طالباً وطالبة، منهم عدد 9 طلاب من أصحاب الهمم، وطالبان اثنان تحت فئة الطالب مستدام التفوق، وتحت فئة الطالب الموهوب فاز عدد 7 طلاب، فضلاً عن طالبة واحدة تحت فئة الطالب المتطوع المتميز، وفاز مشروع نظام المواقف الذكي كأفضل مشروع طلابي مبتكر من مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي بنات.

ارتفاع

قال محمد فهمي خبير التميز المؤسسي بالجائزة: «إن أهم ما يميز هذه الدورة هو ارتفاع عدد المشاركات قياساً بعدد فئات الجائزة بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة في مختلف تصنيفات الجائزة الخمس؛ وذلك بمعدل بلغ 8.85 مشاركات /‏ فئة فرعية، في مقابل 7.65 مشاركات/‏ فئة فرعية في الدورة السابقة».