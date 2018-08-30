720 حافلة لـ«مواصلات الإمارات» لنقل الطلبة

المصدر: دبي ـ البيان

أنهت مواصلات الإمارات استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد بتخصيص 720 حافلة لنقل نحو 18000 من طلبة الكليات والجامعات والمعاهد في مختلف مناطق الدولة، عبر توفير كافة سبل الراحة والأمان في أسطول حافلاتها، بما يعكس كفاءة خدمات النقل والمواصلات التي تقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين في مختلف القطاعات.

وأفاد طارق الصيداوي مدير مركز الإمارات للنقل والتأجير -أحد مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- بأنه تم الانتهاء من تجهيز أسطول الحافلات الجامعية المخصصة لنقل طلبة الكليات والجامعات والمعاهد المتعاقد معها، وتأهيل السائقين عبر مجموعة من البرامج التدريبية، لتحقيق توجهات المؤسسة في توفير خدمة نقل جامعي تلبي أعلى المعايير والتشريعات وتتوافق مع أفضل الممارسات.

وقال الصيداوي: إن المؤسسة وفرت 720 حافلة لتقديم خدمات النقل الجامعي، تتميز بحداثتها ومراعاتها لأفضل المواصفات الفنية واشتراطات الجودة، وذلك بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والراحة والرفاهية للطلبة الجامعيين المنقولين وتحقيق سعادتهم، موضحاً بأن مواصلات الإمارات تقوم بإدارة وتطوير وتوفير مختلف أشكال المساندة والدعم للمؤسسات الأكاديمية الراغبة في الاستفادة من خدمات النقل.