..واستحداث 31 حافلة في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أكد عبيد البريكي مدير فرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة انتهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وإنجاز مشروع صيانة جميع الحافلات مع استحداث 31 حافلة جديدة ضمن أسطول النقل ليصل عدد الحافلات إلى 505 حافلات للسير عبر 686 خطاً مدرسياً منتظماً لنقل طلاب المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة.

وأشار إلى أن فرع مواصلات الإمارات برأس الخيمة انتهى من التعيينات الجديدة لسد الشواغر في عدد سائقي الحافلات المدرسية، إضافة إلى تعيين مشرفين ومشرفات النقل ليرتفع العدد الإجمالي إلى 272 مشرفاً ومشرفة. وأضاف: أنجزت مواصلات الإمارات في رأس الخيمة مشروع تركيب كاميرات المراقبة في الحافلات المدرسية ضمن خطط اشتراطات السلامة لرصد سلوكيات السائقين.

وأكد البريكي، أن نظام المراقبة عبر كاميرات الحافلات يتمتع بسرية عالية وشيفرة خاصة يصعب خلالها الاطلاع على البيانات المخزنة فيها إلا من خلال برنامج خاص، ويتضمن تركيب 7 كاميرات، منها ثلاث كاميرات داخل الحافلة و4 كاميرات خارجها، بهدف الرجوع إليها في حال وجود أي تجاوزات أو شكاوى.

برامج

وأوضح علي الشحي رئيس وحدة السلامة بمواصلات الإمارات فرع رأس الخيمة، أن المؤسسة انجزت مشروع برنامجها التوعوي والتثقيفي لقائدي ومشرفي الحافلات المدرسية، التي تهدف إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة واحترام قواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وفي مقدمتهم الطلبة داخل الحافلات المدرسية.

وأشار إلى أن أفرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة تنظم بشكل دوري محاضرتين كل أسبوع لسائقي الحافلات والمشرفين ضمن الخطط السنوية خلال العام الدراسي، وترتفع تلك المحاضرات إلى ثلاث في الأسبوع في بعض الأفرع بالإمارة، بالإضافة لتنظيم برامج تدريبية خاصة لسائقي الحافلات والمشرفات الذين تصدر بحقهم شكاوى أو وقوع حوادث سير.