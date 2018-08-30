تطبيق إلكتروني يعزز تبادل الأفكار المبتكرة في جامعة الإمارات

المصدر: Ⅶ العين - داوود محمد:

دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقطاع تقنية المعلومات، صباح أمس، تطبيق جامعة الإمارات للهواتف والأجهزة الذكية، بحضور الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية المسؤولين والموظفين بالجامعة. ويطرح التطبيق الجديد خدمة مميزة وهي خدمة «فكرتي»، التي تعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار المبتكرة، التي يمكن إرسالها عبر هذا التطبيق بكل سهولة للمساهمة في عملية التطوير الأكاديمية التي تعمل إدارة الجامعة على تنفيذها في مختلف القطاعات.

تطبيق

وأكد الدكتور البيلي، مدير الجامعة، أهمية هذا التطبيق في العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، كون هذا التطبيق يفتح آفاقاً جديدة للخدمات المتنوعة التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع الجامعي في عالم الخدمات الذكية، بهدف دعم العمليات وتحسين الخدمات وتطويرها، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة في جامعة الإمارات «جامعة المستقبل».

وأضاف: إننا في إدارة جامعة الإمارات، نسعى وبشكل مكثف إلى بناء منظومة عمل رقمية ذكية، بهدف تسريع وتيرة العمل والإنجاز في كافة المجالات الأكاديمية، ومستمرين أيضاً في تحقيق المبادرات والاستراتيجيات النوعية، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد في الوقت نفسه ضرورة الانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي.

جهود

من جهتها، ذكرت عفراء الشامسي، مدير قطاع تقنية المعلومات بالجامعة، أن هذه المبادرة التقنية تأتي ضمن جهود القطاع في تحويل كافة خدمات الجامعة إلى خدمات إلكترونية ذكية، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي 2030، ومع استراتيجية إدارة جامعة الإمارات في هذا المجال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التطبيق يطرح خدمة مميزة وهي خدمة «فكرتي»، التي تعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار المبتكرة التي يمكن إرسالها عبر التطبيق بكل سهولة للمساهمة في عملية التطوير.