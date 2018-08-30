«سفيرات العلم»يحصدن ثمار التمكين في وطن التميز والريادة

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تشكل بنات الإمارات المبتعثات للدراسة في الخارج أحد النماذج الرائدة الشاهدة على رحلة تمكين المرأة الإماراتية التي بدأت منذ عقود حتى أضحت نهجاً راسخاً في وطن التميز والريادة. فـ «سفيرات العلم» أصبحن اليوم ركيزة أساسية من ركائز تحقيق التنمية المستدامة في مختلف قطاعات الدولة ولم يكن خوضهن لرحلة العلم والمعرفة في أرقى الجامعات العالمية وتحقيقهن التميز العلمي والتفوق في مشوارهن الدراسي بالأمر السهل وإنما جاء بفضل عزيمة وإرادة اكتسبنها من دعم لا محدود من قيادة الدولة الرشيدة ومن قدوتهن ومثلهن الأعلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتعد قصص نجاح المرأة الإماراتية في الخارج انعكاساً لرؤية واستراتيجية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري، حيث أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، حرص الوزارة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على تنظيم برامج ابتعاث الطلبة الإماراتيين لمجموعة من أرقى مؤسسات التعليم العالي في مختلف بلدان العالم وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في رأس المال البشري والذي يحتل صدارة أولويات العمل الحكومي.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية - الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام - رفعت «سفيرات العلم» أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة تمكين المرأة ليس على مستوى دولة الإمارات وحسب وإنما على مستوى العالم.

وأكدن خلال حديثهن لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن نجاحهن في مشوارهن الدراسي بالخارج لم يكن وليد الصدفة وإنما كان الحصاد لثمار تمكين المرأة الإماراتية الذي بدأ منذ عقود من الزمن.

نموذج

وقالت ميثاء محمد العليلي التي درست هندسة الميكانيكا في المملكة المتحدة، إن مسيرتها الدراسية في الخارج قدمت للعالم نموذجاً لمسيرة التمكين التي تحظى بها المرأة الإماراتية ودعم القيادة الرشيدة لها والحرص على تسليحها بأرقى الشهادات العلمية وذلك انطلاقاً من الإيمان العميق بدورها المهم في المجتمع.

وأضافت أن يوم المرأة الإماراتية يعد ذكرى غالية على كل بنات الإمارات ففيه نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها اللامحدود للمرأة التي أضحت اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف قطاعات الدولة.