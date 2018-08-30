دعوة المعنيين بمنظومة النقل المدرسي في أبوظبي لاتباع أعلى معايير الأمن

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن جاهزيتها لضمان النقل الآمن والحفاظ على سلامة طلاب المدارس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين مع بداية العام الدراسي، انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بمنظومة النقل المدرسي الآمن.

ونوهت الدائرة إلى ضرورة التزام سائقي الحافلات المدرسية والمشغلين وإدارات المدارس والمشرفات، وأولياء الأمور بالتشريعات والتعليمات كما نصت عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بالنقل المدرسي، حيث تقتضي هذه التشريعات التي تندرج ضمن أولويات دائرة النقل بالتزام كافة المدارس بتوفير خدمة نقل مدرسي آمن ومريح لطلابها من خلال تشغيل حافلات خاصة بها أو من خلال التعاقد مع مشغلي الحافلات واستخدام حافلات مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الدائرة ووفقاً لمعايير الأمن والسلامة. وفي سياق متصل تؤكد الدائرة على ضرورة احترام إشارات المرور في منطقة المدارس، بالإضافة إلى إشارة ذراع «قف» على الحافلات المدرسية، التي تلزم السائقين بالوقوف وعدم السير إلا بعد إغلاقها.