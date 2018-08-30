«الشارقة للخدمات الإنسانية» تستعد للعام الدراسي

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية استقبال الهيئة الإدارية والتدريسية استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد والاستمرار في تقديمِ الخدماتِ لـ2132 شخصاً من أصحاب الهمم وفق أفضلِ الممارساتِ العالميةِ.

منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة أكدت استكمال كافة التجهيزات وتحضير الدورات وورش العمل والإجراءات المتعلقة بخطة العام في مختلف الأقسام والفروع. وأوضحت مدير المدينة تنوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الفصول الدراسية التي تضم 822 طالباً وخدمات الإرشاد الأسري التي تشمل 131 شخصاً وخدمات الفترة الصباحية للحالات الخارجية التي تشمل 605 حالات، بينما تشمل خدمات المركز المسائي 574 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى جهوزية الفصول وحرص المدينة على تطوير مهارات وخبرات العاملين فيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتنوعها.

كما لفتت إلى مواكبة أحدث المستجدات في مجال التربية الخاصة والعمل على الارتقاء المستمر بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع من خلال احتوائهم وتمكينهم ومناصرتهم وتعليمهم.