اعتماد جداول امتحانات الإعادة الثانية للطلبة من 4 وحتى الـ 12

المصدر: Ⅶ دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحان مؤجل الإعادة للطلبة الراسبين في امتحاني نهاية العام والإعادة الأخير، لافتةً إلى أن المواد المقررة لامتحان الإعادة المقبل ستكون مماثلة لمقررات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وتعتزم تطبيق الاختبارات جميعها إلكترونياً في جميع المواد ولكافة الصفوف.

ويشمل امتحان مؤجل الإعادة الذي سيتم عقده في الفترة ما بين 3 و 6 سبتمبر المقبل الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية العام أو الإعادة.

ويستهدف القرار الطلبة من الصف الـ 4 وحتى الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وطلبة مسار النخبة والتخصصي والمسار العام والمتقدم، وسيتم تنفيذ الامتحانات على فترتين الفترة الأولى تبدأ من الـ 8.30 صباحاً وحتى الـ 10 صباحاً. والفترة الثانية من الـ 10.30 صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً، وحذرت الوزارة من استخدام الآلة الحاسبة في امتحانات الرياضيات في الصفوف من الـ 4 حتى الـ 6 الابتدائي.

وأتاحت الوزارة الإعادة لطلبة الصفوف من الـ 4 حتى الـ 9 للمسار العام للامتحان في 6 مواد، هي: «العلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات»، وأما الصف التاسع مسار النخبة فأتاحت الوزارة امتحانات مؤجل الإعادة في 8 مواد دراسية، و 7 مواد للصف الـ 10 عام ومتقدم، و 7 مواد للصف الـ 11 للمسار العام أما المسار المتقدم فأتاحت الإعادة في 8 مواد.