384 مستجداً في برامج الدراسات العليا بجامعة الإمارات

المصدر: Ⅶ العين - داوود محمد

قبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة طلبة الدراسات العليا المستجدين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2018/‏‏2019، الذين بلغ عددهم في هذا الفصل 384 طالباً وطالبة في37 برنامجاً في الماجستير والدكتوراه، وفي كلا المستويين المهني والأكاديمي.

وبلغ عدد طلبة الماجستير والدكتوراه المقبولين في كلية الطب والعلوم الصحية 40 طالباً وطالبة، وفي كلية الهندسة 103 طلاب وطالبات، وكلية تقنية المعلومات 21 طالباً وطالبة، وفي كلية التربية بلغ 29 طالباً وطالبةً، وفي كلية الأغذية والزراعة بلغ 11 طالباً وطالبة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بلغ 40 طالباً وطالبة، وفي كلية القانون بلغ 27 طالباً وطالبة، وفي كلية العلوم بلغ 40 طالباً وطالبة، وفي كلية الإدارة والاقتصاد بلغ 73 طالباً وطالبةً.

وتعمل جامعة الإمارات باستمرار على تطوير وتنوع برامج الدراسات العليا تماشياً مع خطتها الاستراتيجية في تعزيز البحث العلمي على المستويات كافة.

وأكد الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، خلال لقاء أعضاء هيئة التدريس الجدد: «أن جامعة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مؤسسة تعليمية رائدة بكل المقاييس، وتصنف من ضمن الجامعات المرموقة عالمياً».