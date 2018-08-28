ماجستير الفضاء والفيزياء الفلكية في جامعة الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

أعلن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، اعتزامهم طرح برامج ماجستير في الفضاء والفيزياء الفلكية، متحدثاً عن جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره في فوز دولة الإمارات بعضوية الاتحاد الفلكي الدولي كعضو فعّال من الفئة الثانية ممثلة بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وذلك بالإجماع العام لجميع المشاركين في اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الفلكي العالمي والذي حضره ممثلون عن 92 دولة.

عضوية

وقال النعيمي: إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، هو الذي كلفهم ببناء مركز الشارقة لعلوم الفلك والفضاء، الذي تم افتتاحه رسميا في 15 مايو 2015، وكذلك سموه هو من وجههم بتقديم طلب العضوية في الاتحاد الفلكي الدولي.

واعتبر الدكتور حميد مجول النعيمي الحصول على هذا الإنجاز نتاج عمل وجهد منذ وقت طويل، موضحا أن طلب العضوية يجب أن يتضمن معلومات كاملة عن الدولة في نشاطات الفضاء والفلك وعدد العلماء في الدولة، شرط ألا يقل عدد علماء الفضاء والفلك في الدولة عن 16 عالما حاصلا على الدكتوراه في الفلك، فضلاً عن شروط أخرى كالنشاطات الثقافية الفلكية والنشاطات الصحفية الفلكية وعقد المؤتمرات.