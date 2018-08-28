أكاديميون:المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في المجالات كافة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أشاد أكاديميون بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه ابنة الإمارات في مختلف المجالات في تجسيد عملي لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسم معالم تفوق المرأة الإماراتية في المجالات كافة.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية 2018 الذي يصادف اليوم.

مصدر فخر

من ناحيته قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لـ «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»: يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة نفتخر بها وبنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وتفعيل دورها في بناء المجتمع، كما نكرم فيها الجهود الكبيرة التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات)، للعمل على توفير البيئة التي يمكن للمرأة فيها توظيف قدراتها وطاقاتها في خدمة المجتمع، وضمان مسيرة تقدم الدولة في جميع المجالات.

مثال يحتذى

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: لطالما كانت المرأة الإماراتية مثالاً للجد والاجتهاد والطموح والابتكار، ولقد سطّرت المرأة الإماراتية قصص نجاح كثيرة منذ منحها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثقته الكاملة ووفر لها الدعم الكبير لتصبح اليوم ركيزة الوطن وخير سند للرجل الإماراتي في مسيرة التنمية.

وعبر الدكتور عبداللطيف الشامسي الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا، أهمية الاحتفال السنوي بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، حيث يجسد هذا اليوم فرصة لتسليط مزيد من الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات بفضل رؤية القيادة الحكيمة.