«الطوارئ والأزمات» تحتفل بتخريج طلبة أكاديمية ربدان

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أكملت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث البرنامج التدريبي الميداني الصيفي لدى إدارات الهيئة المختلفة وذلك بتخريج طلبة أكاديمية ربدان بهدف تعزيز الوضع الأكاديمي للطلاب وتطوير مهاراتهم.

تكامل

وقد خضع المتخرجون لدورة متكاملة عن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وآلية عمل إدارات الهيئة المختلفة والانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل الميداني، وتطبيق المعارف المكتسبة من خلال التفاعل مع المتخصصين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال مما يتيح للطالب تطوير مهارات العمل الجماعي.

ودعا نائب المدير العام للهيئة ومدير أكاديمية ربدان اللواء البحري جميس موريس خلال حفل التخريج في مقر الهيئة في أبوظبي الطلاب إلى بذل الجهد لخدمة الوطن.