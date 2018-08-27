«التربية»: جدول لتوزيع الكتب المدرسية الأسبوع الجاري

المصدر: Ⅶ متابعة ـ رحاب حلاوة، نورا الأمير

جددت وزارة التربية والتعليم الثقة بقدرات وطاقات كوادرها الإدارية والتدريسية والفنية في صناعة انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد 2018-2019، مقدرة للجميع كلّ الجهود المبذولة.

بدورها أعدت وزارة التربية والتعليم نظاما جديدا تضمن به توزيع الكتب المدرسية على المدارس وفق جدول معد بالتعاون مع المطبعة الخاصة بطباعة الكتب لتوزيعها خلال الأسبوع الجاري والانتهاء من توزيعها قبل بداية الدراسة.

وانتظمت الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم أمس، وحرصت إدارات المدارس على عقد اجتماعات لوضع خطة العمل للفصل الدراسي الأول واستقبال الطلبة، فيما تنتظم الهيئات التدريسية في مختلف المدارس الأجنبية بمناهجها المختلفة خلال الأسبوع الجاري، وباشرت مدارس خاصة بدبي عمل جولات تجريبية للحافلات المدرسية وتزويد أولياء الأمور بمواعيد الذهاب والإياب للحافلات، بالإضافة إلى تزويدهم بأرقام السائقين والمشرفين حتى تسهل آليه العمل على طاقم الدعم اللوجستي وأولياء الأمور معا.

وعبر المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة عن ثقته بأن العام الجاري سيشهد مزيدا من النقلات النوعية في هذا القطاع الحيوي والهام، معولاً على تعاون مختلف أطراف المجتمع التربوي، ووعيهم بأهمية اللحاق بركب التطور الذي يشهد قفزات سريعة ومتلاحقة، مؤكدا أن الدولة تخصص ميزانيات كبيرة من أجل توفير تعليم يخرّج أجيالاً مؤهلة قادرة على المنافسة.

إجراءات إدارية

بدورها قالت حصة الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد بصورة سلسة لافتة إلى أن الفرق التي تم تشكيلها باشرت جولاتها الميدانية على المدارس للاطمئنان على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها لضمان بدء الدراسة الفعلية منذ اليوم الدراسي الأول.

وقالت نورة سيف المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية، إن المدرسة جاهزة لاستقبال الطالبات ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. وقالت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي، إن الإدارة عقدت اجتماعا مع الهيئات الإدارية والتدريسية لمناقشه ووضع خطط عمل العام الدراسي الجديد، أبرزها الوقوف على نقاط الرقابة المدرسية وتوصياته للعمل عليها.

بدورها أكدت مريم سلطان مديرة مدرسة مزيرع للتعليم الثانوي في عجمان الجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن الوزارة زودتهم بالكتب والكادر الإداري والتدريسي مكتمل لانطلاقة ماراثون الدراسة من جديد.

مدارس خاصة وأبدت المدارس الخاصة جاهزيتها لاستقبال الطلبة وأخرى تعمل على استكمال هيئتها الإدارية والتدريسية من خلال تعيينات جديدة تسد حاجتها نظرا لاستقالات عدد من المعلمين.

وقال نافذ الحايك مدير مدرسة دبي الدولية: إن الهيئات التدريسية والإدارية ستستكمل دوامها خلال الأسبوع الجاري، وستنتهي من وضع خطط العمل قبل بداية العام.