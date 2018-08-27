مجلس الشارقة للتعليم يباشر رسمياً الإشراف على المدارس الخاصة

المصدر: Ⅶالشارقة - نورا الأمير

باشر مجلس الشارقة للتعليم «رسمياً» مهام الإشراف على المدارس الخاصة بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتولي المجلس مهمة الإشراف على المدارس الخاصة البالغ عددها 113 مدرسة و91 مركزاً ومعهداً و161 حضانة حكومية وخاصة بإجمالي عدد طلبة 171.698 طالباً وطالبة، حيث دشن المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، مركز خدمة المتعاملين الواقع في مقر مجلس أولياء الأمور بمنطقة الطلاع في الشارقة، الذي باشر تقديم خدماته تزامناً مع بدء عمل الهيئة الإدارية والتدريسية استعداداً للعام الدراسي المقبل 2018 - 2019 وذلك بحضور علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وحصة الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية وعدد من القيادات في الوزارة والمجلس.

وجال الحمادي والكعبي في أرجاء المركز وتابعا جانباً من إجراءات تخليص معاملات أولياء الأمور ومندوبي المدارس الذين توافدوا على المركز منذ الساعة الثامنة صباحاً، حيث يقدم الموظفون في المركز وعددهم 25 موظفاً قرابة 62 خدمة سيتم التدرج في إطلاقها، ويضم أرشيفاً للسجلات ومكتب تحصيل لتسهيل الخدمات المالية وركن الخدمة الذاتية طباعة البريد الإلكتروني والمستندات وخدمة تصوير المستندات ومكتبة.

تشاركية

وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة عمق العلاقة بين المجلس والوزارة وتشكيلهما لجنة تنسيقية منذ قرابة العامين هدفها العمل على خدمة شؤون التعليم الخاص والتعريف بالمدرسة الإماراتية والمهارات التي تضمها وموادها الدراسية وطموحاتها، وحرص الوزارة على التعاون الوثيق مع كافة شركاء وزارة التربية والتعليم بغية الارتقاء بمعايير الرقابة على المدارس الخاصة

وذكر أن عدد الموظفين التابعين للمجلس الذين تم تدريبهم من قبل الوزارة 45 موظفاً علاوة على تواجد موظفين من الوزارة لتقديم المساندة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا كان هناك حاجة لتواجدهم، وشدد على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتعليم في الدولة من أجل تحقيق النقلة النوعية المنشودة في قطاع التعليم وهو ما يتطلب توحيد كافة الجهود وتوظيفها بفعالية في الميدان التربوي للوصول إلى النتائج المرجوة.

توطين التعليم الخاص

أوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن المجلس يطمح إلى توطين قطاع التعليم الخاص عن طريق التنسيق مع الموارد البشرية وملاك المدارس بتوطين بعض المهن الإدارية والفنية والتعليمية في المدارس.

وذكر أن وزارة التربية والتعليم عكفت على تنفيذ برنامج تدريبي لنقل مهام الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص في إمارة الشارقة إلى مجلس الشارقة للتعليم، كما وفرت للمجلس اللوائح والأنظمة بالإضافة إلى فريق دعم متكامل لضمان دعم العمليات التشغيلية في التعليم الخاص للعام الدراسي 2018.