إلزام معلمي مدارس أبوظبي الخاصة بـ25 ساعة تدريب مهني

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ أحمد سعيد

انتظم أمس نحو 23 ألف معلم وإداري في مدارس أبوظبي الخاصة، استعداداً للعام الدراسي الجديد، فيما بدأت المدارس الخاصة برامج التدريب المهني للمعلمين، وألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة العاملة في الإمارة إعطاء المعلمين المقيدين بها ما لا يقل عن ‬25 ساعة تدريب مهني بالمجان في كل عام دراسي، بهدف رفع كفاءاتهم المهنية ودعم جهود الإمارة الرامية إلى الارتقاء والوصول إلى أفضل النتائج لمخرجات العملية التعليمية.

وأكدت الدائرة أن التطوير المهني يغطي الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدرسة لتحسين كفاءة مهاراتهم وفاعلية عملهم.

ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة تتضمن، تحقيق مؤهلات متقدمة كدرجات الماجستير في التعليم وعقد الدورات التدريبية القصيرة والدورات التدريبية لمدة يوم واحد وفرص التخطيط التعاوني في المدرسة وبرامج تطوير الموظفين، مشيرة إلى أن الأبعاد المهمة للتطوير المهني تشمل التعاونُ والتغذية الراجعة في وقتها والتحسين المستمر وقياس مدى التأثير في نتائج الطلبة وتحصيلهم الدراسي.

وأشارت الدائرة إلى أنها تشترط على ملاّك المدارس وأعضاء مجلس الأمناء تلبية مدير المدرسة ومساعد المدير المعايير المهنية والقدرات القيادية التي تسمح له بالعمل مع الهيئة الإدارية ولجنة تطوير المدرسة لتحديد متطلبات التطوير المهني الرئيسة الناشئة عن خطة تطوير المدرسة، لافتة إلى أن مدير المدرسة ومساعد المدير تقع عليهم مسؤولية تطبيق برامج التطوير المهني لجميع الموظفين لتمكينهم من تحقيق الأهداف والأولويات الواردة في هذه الخطة، ويقاس نجاح الخطة من خلال عملية إدارة الأداء فيما يتعلق بالتطوير المهني للموظفين وللمدرسة كلها. وطالبت الدائرة المعلمين بالعمل على تطوير أنفسهم من خلال التعاون مع المعلمين الآخرين، والمشاركة في أنشطة التطوير المهني والتقييم الذاتي الدوري لأدائهم وتحديد أولويات التطوير المستمر باستخدام المعايير المهنية للمعلمين التي حددتها الدائرة، مشيرة إلى توقعها بأن يكون المعلم طموحاً في سعيه لتحقيق التميز لصالح طلبته والمجتمع المدرسي كله.

تدريب

وأشارت إلى أن المدارس الخاصة يجب عليها توفير التدريب من الجهات الحكومية المعتمدة أو المؤسسات المهنية المعترف بها لضمان جودة المحتوى وطريقة التدريب المفيدة للموظفين.

واشترطت دائرة التعليم والمعرفة على المدارس الخاصة وضع سياسة تُعنى بإدارة الأداء وإجراءاته وعملياته ضمن دليل التوظيف لضمان حصول جميع الموظفين «مرة واحدة في السنة على الأقل».

اشتراطات

أوضحت الدائرة لـ«البيان» أنها تشترط على المدارس الخاصة أن توفر كل مدرسة لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والهيئات الأخرى جميعهم ما لا يقل عن 25 ساعة من ساعات التطوير المهني المقررة سنوياً بشكل مجاني ولن تحتسب الساعات المخصصة لبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن الأعباء التدريسية للمعلمين، مشيرة إلى أنها تتابع من خلال عمليات الترخيص، والتفتيش، والزيارات الرقابية، التزام المدارس بهذا الشرط، وتطلب أدلة تثبت كيفية استخدام المدارس ساعات التطوير المهني هذه.